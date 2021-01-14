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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak evlilik yolunda ilk adımı attı Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak evlilik yolunda ilk adımı attı
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle ekranlara dönen Rojda Demirer'den güzel haber geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşayan güzel oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, sadece ailelerini katıldığı bir törenle nişanlandı.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 09:30
Maraşlı dizisinde canlandırdığı Firuzan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Rojda Demirer'den güzel haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Posta'nın haberine göre; sevgililer önceki gün aile içinde düzenlenen törenle nişanlandı. Koronavirüs nedeniyle kutlama yapılmadı. İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor.
BİRİNCİ YILLARINI BÖYLE KUTLAMIŞLARDI
Oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından karantina dönemini de birlikte geçirdiği sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikteliğinin ilk yılını kutlamıştı.
Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazmıştı:
"Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay, o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize."