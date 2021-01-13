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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri La Casa De Papel'de fırtına: Ortalık karışacak! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel'de fırtına: Ortalık karışacak! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan İspanyol dizisi La Casa De Papel için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Yayınlanan ilk 4 sezonu ile adından bahsettiren dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2021 23:30
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarının başarılı yapımı La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor. Dizinin oyuncuları sosyal medya üzerinden paylaşımlarını sürdürüyor. Hayranları La Casa De Papel'in yayınlanma tarihi için Netflix tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. La Casa De Papel final sezonu tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
PROFESÖR'DEN LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON PAYLAŞIMI!
La Casa De Papel yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı ancak bilindiği üzere 5.sezonun final sezonu olduğu Netflix tarafından açıklandı. "Kesin Bilgi: Final Sezonu Yakında" başlığı ile La Casa De Papel yeni sezonun final olacağı da duyurulmuş oldu…
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. La Casa De Papel final sezonu tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
La Casa De Papel 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.