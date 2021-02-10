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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı'nda ayrılık fırtınası! Neslihan Atagül'den sonra o isim! Değişimin ayak sesi... Sefirin Kızı'nda ayrılık fırtınası! Neslihan Atagül'den sonra o isim! Değişimin ayak sesi...
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nda yeni ayrılık iddiası yaşanıyor. Başrol oyuncuları Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından iddiaların arkası kesilmiyor. Şimdi de dizinin başarılı oyuncusu Hivda Zizan Alp'in yeni bölümlerde veda edeceği iddiaları hayranlarını üzdü. Büyük değişimlerin yaşandığı dizide iddia hakkında oyuncu ve dizinin yapımcıları tarafından gelecek açıklamala bekleniyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 16:48
Sefirin Kızı'nda ayrılık fırtınası! Neslihan Atagül'den sonra o isiminde diziden ayrılacağı iddia edildi. Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettiren Sefirin Kızı'nda, geçtiğimiz haftalarda Nesliah Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etmişti. Neslihan Atagül'den boşalan başrol oyunculuğuna Tuba Büyüküstün getirilmişti. Star TV'nin başarılı yapımında ayrılık iddialarının arkası kesilmiyor. Hivda Zizan Alp'in yeni bölümlerde Sefirin Kızı'na veda edeceği iddiası hayranlarını derinden yaraladı. Şimdi oyuncu ve kanal tarafından açıklama yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SEFİRİN KIZI ELVAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engün Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinden daha önce Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu ayrılmıştı. Son günlerde ise Elvan karakterine can veren Hivda Zizan Alp'in kadrodan çıkacağı iddia edildi. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Elvan'ın ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak. Ancak henüz ne oyuncudan ne de yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.
HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?
Alp, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Zizan Alp, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dizilerde de rol alıyor. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde başladı. 2017'de Fi dizisinde Ada karakterini canlandırdı. 2019'den itibaren Sefirin Kızı dizisinde bulunuyor.
SEFİRİN KIZI 39. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sancar ve Mavi birlikte daldıkları uykudan başka başka sabahlara uyanırlar. Sancar'ın kafa karışıklığı artarken, Mavi'nin tavrıyla aralarındaki gerilim de tırmanacaktır.