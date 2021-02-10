Sefirin Kızı'nda ayrılık fırtınası! Neslihan Atagül'den sonra o isim! Değişimin ayak sesi...

SEFİRİN KIZI ELVAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engün Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinden daha önce Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu ayrılmıştı. Son günlerde ise Elvan karakterine can veren Hivda Zizan Alp'in kadrodan çıkacağı iddia edildi. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Elvan'ın ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak. Ancak henüz ne oyuncudan ne de yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.