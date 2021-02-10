Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar���ın katili bulunuyor mu?

FİKRET DE MÜJGAN İLE ÜMİT'İN ARASINDA KALIYOR!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez. Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan'dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.