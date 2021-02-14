Sefirin Kızı'nda ayrılık fırtınası dinmiyor! Yeni bölümlerde değişim! Neslihan Atagül'den sonra...

Derdini de gizemini de gözlerinde taşıyan Mavi'nin yolu konağın başka bir üyesiyle daha kesişir. Artık sadece Sancar'ın değil konak halkının da bir numaralı merak konusu haline gelir.

Sancar, Nare adını ilk kez duyan Mavi'nin farklı bir yüzüyle tanışır. İkilinin karşılıklı inadı onları yepyeni bir serüvenin eşiğine bırakacaktır.