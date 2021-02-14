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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı'nda ayrılık fırtınası dinmiyor! Yeni bölümlerde değişim! Neslihan Atagül'den sonra... Sefirin Kızı'nda ayrılık fırtınası dinmiyor! Yeni bölümlerde değişim! Neslihan Atagül'den sonra...
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nda beklenmedik ayrılık iddiaları gelmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığı sonrasında bir isim daha vedaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Bülent Şakrak'ın diziden ayrılacağı iddiası hayranları derinden yaraladı. Son dönemde dizide yaşanan büyük değişim sonrasında, yapımcılardan ve senaristlerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 23:11
Sefirin Kızı'nda ayrılık fırtınası dinmiyor! Yeni bölümlerde değişim! Neslihan Atagül'den sonra bir isim daha diziye veda etmeye hazırlanıyor. Star TV'nin adından söz ettiren dizisi Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık iddiaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılmıştı. Sevilen dizide ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, Bülent Şakrak'ın ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Dizinin yapımcıları ve kanal tarafından gelecek açıklama bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Star TV ekranlarının fenomen dizisi Sefirin Kızı'nda adeta bir yaprak dökümü yaşanıyor. Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziye veda eden Neslihan Atagül'ün ardından Uraz Kaygılaroğlu da ayrılmıştı.
Son olarak geçen yıl Kahraman Boz karakteriyle kadroya katılan Bülent Şakrak diziye veda etti. Ünlü oyuncu pazartesi akşamı ekrana gelecek bölümde son kez sevilen dizide seyirci karşısına çıkacak.
SEFİRİN KIZI 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek'in kulübeye gitme isteğine Sancar artık kayıtsız kalamaz ve neden gidemeyeceklerini açıklamak zorunda kalır. Ancak Melek'in kulübede bir misafir oluşuna verdiği beklenmedik tepkiyle Melek'i Mavi ile tanıştırmak artık kaçınılmaz olmuştur.
Derdini de gizemini de gözlerinde taşıyan Mavi'nin yolu konağın başka bir üyesiyle daha kesişir. Artık sadece Sancar'ın değil konak halkının da bir numaralı merak konusu haline gelir.
Sancar, Nare adını ilk kez duyan Mavi'nin farklı bir yüzüyle tanışır. İkilinin karşılıklı inadı onları yepyeni bir serüvenin eşiğine bırakacaktır.
SEFİRİN KIZI KONUSU NE?
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler.