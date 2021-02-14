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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Atiye için flaş iddia: Son olabilir! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye için flaş iddia: Son olabilir! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin, yeniden çekimlere başladığı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2021 22:37 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 22:37
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikkat çekici hikayesi ile adından söz ettiren Atiye için yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk iki sezonun ardından yayınlanacak yeni bölümler için meraklı bekleyiş sürüyor. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı dizi ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Atiye 3. sezon hakkında son dakika detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun." Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır. Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.