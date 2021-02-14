Diriliş Ertuğrul'da baltasını konuşturdu! İddialı diziyle dönüşe hazırlanıyor! Müthiş ters köşe...

Yavuz Sultan Selim'in dizisi için hazırlıklar başladı. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi diziler son yıllarda hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük revaçta. Yavuz dizisi de de Osmanlı'nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını ele alacak. Dizinin yapım aşaması ile ilgili hazırlıklara başlanırken hangi platformda yayınlanacağı ya da ne zaman başlayacağı henüz belli değil.