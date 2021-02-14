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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'da baltasını konuşturdu! İddialı diziyle dönüşe hazırlanıyor! Müthiş ters köşe... Diriliş Ertuğrul'da baltasını konuşturdu! İddialı diziyle dönüşe hazırlanıyor! Müthiş ters köşe...
Diriliş Ertuğrul'da baltasını konuşturdu! İddialı diziyle dönüşe hazırlanıyor! Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un yeniden döneceği iddia ediliyor. Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Yavuz dizisinde başrolü üstlenecek Cengiz Coşkun'un sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin kadrosunda yer alacak isimler geçtiğmiz aylarda belli olmuştu.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 23:55 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 23:55
Diriliş Ertuğrul dizisiyle adından söz ettiren Cengiz Coşkun, yeniden ekranlara dönemeye hazırlanıyor. Daha başlamadan adından söz ettirmeye başlayan Yavuz dizisinin kadrosunda yer alacak sevilen isimin üstleneceği rol merak ediliyor. Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un dizide Cengiz Coşkun'a eşlik edeceği öğrenildi. Sevilen oyuncunun hayranları Yavuz dizinin başlayacağı tarihi merakla takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yavuz Sultan Selim'in dizisi için hazırlıklar başladı. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi diziler son yıllarda hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük revaçta. Yavuz dizisi de de Osmanlı'nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını ele alacak. Dizinin yapım aşaması ile ilgili hazırlıklara başlanırken hangi platformda yayınlanacağı ya da ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
Bu kez televizyon için değil dijital platform için çekilecek olan Yavuz dizisinin Exxen ile görüştüğü konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında açmayı planladığı Exxen isimli dijital platformda yayınlanması beklenen diziyle ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN TURGUT ALP'İ YAVUZ DİZİSİNDE
Yavuz dizisi oyuncuları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i oynayan Cengiz Coşkun'un Yavuz Sultan Selim'i canlandıracağı dizide, Hazal Filiz Küçükköse ise Kanuni'nin annesi, Yavuz'un ikinci eşi Ayşe Hafsa Sultan'ı oynayacak
Diriliş Ertuğrul'da Dumrul Alp karakterini oynayan Edip Zeydan da diziye katılan isimler arasında yer alıyor. Zeydan, bu kez Yavuz Sultan Selim'in fedailerinden birisi ve onun en yakınındaki, en güvendiği isimlerden Oğuz karakterine hayat verecek. Bilal Kalyoncu, hem yazıp yönettiği hem de yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu da yine Koray Yeltekin ile birlikte kaleme alacak.