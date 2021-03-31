Sefirin Kızı'nda ayrılık deryası! Neslihan Atagül'den sonra bir isim daha! Ağır yara alması...

Sefirin Kızı'nda ayrılık iddiaları dinmek bilmiyor. Sezona flaş ayrılıklar ile başlayan dizide yeni hamleler merak ediliyordu. Sosyal medyada Edip Tepeli'nin hayat verdiği Kavruk karakterinin diziden ayrılacağı iddiaları ise kafaları karıştırdı. Hayranları sevilen oyuncunun akıbet hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi olan dizide yeni hamlelerin geleceği ise konuşuluyor.