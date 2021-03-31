Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı'nda ayrılık deryası! Neslihan Atagül'den sonra bir isim daha! Ağır yara alması... Sefirin Kızı'nda ayrılık deryası! Neslihan Atagül'den sonra bir isim daha! Ağır yara alması...
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nda ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığı sonrasında yeni isimler dahil olmuştu. Yaşanan büyük değişimin ardından dizinin seyri merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler sonrasında bir isimin daha veda edeceği iddialar arasında yer alıyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:16
Sefirin Kızı'nda ayrılık iddiaları dinmek bilmiyor. Sezona flaş ayrılıklar ile başlayan dizide yeni hamleler merak ediliyordu. Sosyal medyada Edip Tepeli'nin hayat verdiği Kavruk karakterinin diziden ayrılacağı iddiaları ise kafaları karıştırdı. Hayranları sevilen oyuncunun akıbet hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi olan dizide yeni hamlelerin geleceği ise konuşuluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı Kavruk, son bölümde ağır yara almasının ardından akıllarda soru işareti yaratmıştı. Son bölümde yaşama veda ettiğine dair kanaatler daha fazla olsa da bu konuda belirsizlik sürüyor.
SEFİRİN KIZI KAVRUK KİMDİR?
Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisi ile elde etti.
Siyah Beyaz ve Renkli, Emek Sahnesi'nde çalışmalar yürüttü. Emek Sahnesi'nde Küskün Müzikal'de rol aldı.