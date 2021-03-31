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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, tüm dikkatleri üzerine çekti. Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle gönüllere taht kuran Atiksoy, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Yıllar içinde ekranın vazgeçilmez oyuncularından olan Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşı merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 14:43
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

DEVRİM ÖZKAN
2 Eylül 1998

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

SERENAY SARIKAYA
1 TEMMUZ 1991

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

PINAR ALTUĞ
2 Eylül 1974

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

YAĞMUR ATACAN
19 Mayıs 1983