Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, tüm dikkatleri üzerine çekti. Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle gönüllere taht kuran Atiksoy, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Yıllar içinde ekranın vazgeçilmez oyuncularından olan Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşı merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı...