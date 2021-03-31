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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı için merak edilenler... Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı için merak edilenler...
Rojin Haspolat kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan bu akşam hayatını Rojin Haspolat ile birleştiriyor. Sosyal medyada gündem olan düğün sonrasında Rojin Haspolat'ın hayatı merak ediliyor. Çiftin düğününde şahitler ise Emre Belözoğlu ve Ali Koç olacak. İşte, Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı için merak edilenler...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:36
Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan ile hayatını birleştirecek Rojin Haspolat'ın hayatı merak ediliyor. Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çifti bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlecek düğünle dünya evine girecek. İşte, Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı için merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ROJİN HASPOLAT KİMDİR?
14 Eylül 1996 doğumlu olan Rojin Haspolat Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Ozan Tufan'la 2 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.
Yaklaşık 2 senedir birliktelik yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020'de nişanlanan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı. Ozan Tufan, menajeri Mirsad Türkcan ile Rojin Haspolat'ın önerisiyle evini Acarkent'ten Zekeriyaköy'e taşımıştı.
Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek törenle dünya evine girecek. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yapacak.
OZAN TUFAN KİMDİR?
Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de doğdu. Orta saha'da görev yapan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'da forma giymektedir.