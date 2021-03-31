Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı için merak edilenler...

Rojin Haspolat kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan bu akşam hayatını Rojin Haspolat ile birleştiriyor. Sosyal medyada gündem olan düğün sonrasında Rojin Haspolat'ın hayatı merak ediliyor. Çiftin düğününde şahitler ise Emre Belözoğlu ve Ali Koç olacak. İşte, Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı için merak edilenler...