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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı adlı dizide Sancar karakterini canlandıran Engin Akyürek sosyal medyayı salladı. Canlandırdığı Sancar Efeoğlu karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Engin Akyürek'in özel hayatı mercek altına alındı. Akyürek hakkında araştırma yapan sevenleri ortaya çıkan fotoğraflarını görünce gözlerine inanamdadı. İşte Engin Akyürek'in olay olan fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 18:53
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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı adlı dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Engin Akyürek sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Akyürek'in fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Engin Akyürek'in ve diğer ünlü isimlerin çocukluk gençlik fotoğrafları...

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Kenan İmirzalıoğlu

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!