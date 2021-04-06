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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı bıçak gibi kesti! Ayrılıklar sonrası veda değil feveran! O bölümden sonra... Sefirin Kızı bıçak gibi kesti! Ayrılıklar sonrası veda değil feveran! O bölümden sonra...
Sefirin Kızı final mi yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Tuba Büyüküstün kadroya dahil olmuştu. Reytinglerde istenilen seviyeye gelemeyen dizinin akıbeti için beklenmedik iddia ortaya atıldı. Yapımcı ve oyunculardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 17:08
Sefirin Kızı için final iddiaları gelmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sefirin Kızı'nın 5 bölüm sonra ekranlara veda edeceği iddiası kafaları karıştırdı. Yeni sezona köklü değişiklikler ile başlayan Sefirin Kızı, istenilen sonuçları elde edemedi. Neslihan Atagül'ün ayrılığı sonrasında Tuba Büyüküstün diziye dahil olmuştu. Güçlü rakiplerin arasında istenilen sonuçların alınmaması sonrasında atılacak adımlar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?
Neslihan Atagül ile yola başlayan dizinin başrolüne Tuba Büyüküstün gelmişti. Bir bir final kararı alan yapımların arasına Sefirin Kızı da eklendi. Birsen Altuntanş'ın haberine göre dizi, 52. bölümde ekrana veda edecek.
SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU ve OYUNCULARI
Ege bölgesinde geçen Sefirin Kızı dizisinde, yörenin sözü geçen varlıklı iş insanı Sancar Efeoğlu ile Sefirin Kızı Nare'nin geçmişteki destansı aşklarını ve günümüzde bu yarım kalan aşkın devamında yaşadıklarını konu ediniyor
Sancar Efeoğlu (Engin Akyürek)Nare Çelebi (Neslihan Atagül)
Tuğba Büyüküstün (Mavi)
Dudu İlayda Ildır)
Akın (Erhan Alpay)
Feride (Zerrin Sümer)
Elvan Efeoğlu (Hivda Zizan Alp)
Güven Çelebi (Erdal Küçükkömürcü)
Gediz Işıklı (Uraz Kaygılaroğlu)
Kahraman Boz (Bülent Şakrak)
Halise Efeoğlu (Gonca Cilasun)