Sefirin Kızı bıçak gibi kesti! Ayrılıklar sonrası veda değil feveran! O bölümden sonra...

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

Neslihan Atagül ile yola başlayan dizinin başrolüne Tuba Büyüküstün gelmişti. Bir bir final kararı alan yapımların arasına Sefirin Kızı da eklendi. Birsen Altuntanş'ın haberine göre dizi, 52. bölümde ekrana veda edecek.