Aşk 101 2. sezon için kritik haftalar! Aşk 101 2. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix tarihi açıkladı mı?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix'in üçüncü Türk dizisi Aşk 101'in ilk sezonunun ardından yeni sezonda neler yaşanacağı merak edilmeye başlanmıştı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk 101 dizisi 1990'lı yıllarda hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeeler...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 18:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 18:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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