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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101 2. sezon için kritik haftalar! Aşk 101 2. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix tarihi açıkladı mı? Aşk 101 2. sezon için kritik haftalar! Aşk 101 2. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix tarihi açıkladı mı? Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix'in üçüncü Türk dizisi Aşk 101'in ilk sezonunun ardından yeni sezonda neler yaşanacağı merak edilmeye başlanmıştı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk 101 dizisi 1990'lı yıllarda hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeeler... Giriş Tarihi: 06.04.2021 18:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 18:19
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te seyirciyle buluşan Türk dizisi Aşk 101'in ikinci sezonu için araştırmalar sürüyor. 1990'ların Türkiyesi'ndeki bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin ikinci sezonu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Aşk 101 2. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Aşk 101'in 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak, yeni sezonun nisan ayında yayınlanması tahmin ediliyor. Gençlik dizisinin ilk sezonu 2020 Nisan ayında izleyiciyle buluşmuştu.
ÇEKİMLER TAMAMLANDI
Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına
"No sad goodbyes" notunu düştü. AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.