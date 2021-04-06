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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise isyan etti: Bana ‘Obez’ dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler Hadise isyan etti: Bana ‘Obez’ dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler
Bir dönem aldığı kilolarla sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Hadise, bu yüzden linç edilmesi hakkında ilk kez konuştu. O dönem kendisi hakkında yazılanları unutmayan şarkıcı, "'Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" dedi. "Linç edildim kimse bana destek çıkmadı" diyen Hadise, "Beni takip eden çok genç kız var. Onlara her anlamda güzel bir örnek olmak istiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 20:39
Son dönemde sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımlarla adından söz ettiren ve her fırsatta doğallık vurgusu yapan Hadise, geçmiş dönemde kendisi hakkında söylenenlerle ilgili ilk bir dergiye kez konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir dönem aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim" ifadelerini kullandı.
"ROBERTO CARLOS BACAKLI' DEDİLER"
"Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" şeklinde konuşan ünlü isim, "Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması... O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim" dedi.
"HER ŞEYİMLE KENDİMİ SEVİYORUM"
Bir dönem makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlattığını duyuran ünlü şarkıcı, gerçekçi olmaya önem verdiğini ifade etmişti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hadise, şunları söylemişti:
"Ben nasılsam, her anlamda öyle gözükmek istiyorum. Mesela çok photoshop seven bir insan değilimdir. Ben 35 yaşında bir kadınım ve her şeyimle kendimi seviyorum. Kırışıklıklar da olacaktır, yorgunluklar da gözükecektir yüzümüzde...