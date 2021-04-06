Hadise isyan etti: Bana ‘Obez’ dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler

Bir dönem aldığı kilolarla sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Hadise, bu yüzden linç edilmesi hakkında ilk kez konuştu. O dönem kendisi hakkında yazılanları unutmayan şarkıcı, "'Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" dedi. "Linç edildim kimse bana destek çıkmadı" diyen Hadise, "Beni takip eden çok genç kız var. Onlara her anlamda güzel bir örnek olmak istiyorum" dedi.