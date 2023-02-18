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Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!
10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası bölgeye koşan isimlerden biri Masterchef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya olmuştu. Birçok ünlü şef ve mutfak ekipleriyle birlikte depremzedelere yemek pişirmeye giden Yalçınkaya son olarak yardımlarına devam edeceklerini duyurduğu yeni bir paylaşımda bulundu. "Kardeşlerimizi yalnız bırakmayız" diyen Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımına destek mesajları yağdı.