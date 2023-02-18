Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

"ÇOK BÜYÜK İŞ YAPIYORSUNUZ"

Mehmet Şef'in geri dönmeyeceklerin duyurdukları bu paylaşıma; "Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Çok büyük iş yapıyorsunuz. Bu millet bunu unutmaz. Herkes böyle iyilik sever ve merhametli olsa ne güzel bir dünya olurdu" ve "Allah sizden razı olsun, iyi ki varsınız" gibi yüzlerce yorum yazıldı.