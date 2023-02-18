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Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası bölgeye koşan isimlerden biri Masterchef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya olmuştu. Birçok ünlü şef ve mutfak ekipleriyle birlikte depremzedelere yemek pişirmeye giden Yalçınkaya son olarak yardımlarına devam edeceklerini duyurduğu yeni bir paylaşımda bulundu. "Kardeşlerimizi yalnız bırakmayız" diyen Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımına destek mesajları yağdı.

Giriş Tarihi: 18.02.2023 12:57
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Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

Ünlü şef, depremzedeler için kurulan dev kazanlarda ekibiyle birlikte gün boyu yemekler pişirdi.

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Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

YARDIMA DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU

'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere ilk günden beri yardım eden Mehmet Şef, Instagram sayfasından son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

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Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

"MUTFAK KURUYORUZ"

Ünlü isim, yaptığı paylaşıma şu sözleri not düştü: "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. 'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız. Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi. Yeni yerimiz burası, İslahiye'de arkadaşlarımıza yemek yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

"ÇOK BÜYÜK İŞ YAPIYORSUNUZ"

Mehmet Şef'in geri dönmeyeceklerin duyurdukları bu paylaşıma; "Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Çok büyük iş yapıyorsunuz. Bu millet bunu unutmaz. Herkes böyle iyilik sever ve merhametli olsa ne güzel bir dünya olurdu" ve "Allah sizden razı olsun, iyi ki varsınız" gibi yüzlerce yorum yazıldı.