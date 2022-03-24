24 Mart 2022, Perşembe
Seda Sayan'ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı! “Yüzüğü kendim aldım Çağlar…”
7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan nikah hazırlıklarına başladı. Birlikte sahne aldığı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan şarkıcı, yeni tektaşıyla görüntülendi. Yüzüğü Çağlar Ökten'in taktığı iddia edilirken fiyatı ise dudak uçuklattı. Tektaşı hakkında açıklama yapan Sayan sözleriyle şaşırttı.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:40
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