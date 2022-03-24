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Seda Sayan'ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı! “Yüzüğü kendim aldım Çağlar…”

7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan nikah hazırlıklarına başladı. Birlikte sahne aldığı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan şarkıcı, yeni tektaşıyla görüntülendi. Yüzüğü Çağlar Ökten'in taktığı iddia edilirken fiyatı ise dudak uçuklattı. Tektaşı hakkında açıklama yapan Sayan sözleriyle şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 14:40
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Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı! “Yüzüğü kendim aldım Çağlar…”

Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yeni tektaşıyla görüntülendi. İddiaya göre tektaşı Çağlar Ökten taktı. Yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

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Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı! “Yüzüğü kendim aldım Çağlar…”

Sanatçı Seda Sayan, Üsküdar Belediyesi'nin 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlediği etkinlik kapsamında Down Sendromlu çocuklarla buluştu.

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Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı! “Yüzüğü kendim aldım Çağlar…”

Onlarla sohbet eden ve şarkılar söyleyen Sayan, "Down Sendromlu gençlerimizin sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya yeter. Onların bizden tek farkı sevgi dolu kalpleri" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

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Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı! “Yüzüğü kendim aldım Çağlar…”

"Üsküdar Belediyesi bu tarz etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem de Down Sendromlu arkadaşlarımıza meslek ve özgüven kazandırıyor, bu çok değerli. Çocuklar çok başarılı, birkaçı toplu taşıma araçlarını kullanıyor.

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Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklattı! “Yüzüğü kendim aldım Çağlar…”

Mart ayı farkındalık ayı yavrularımız için. Bütün şarkılarımı biliyorlar, 'Kara Gözlüm'den girdik 'Ah Geceler' den çıktık. Hepsini söylüyorlar."