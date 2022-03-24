Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, izleyicilerin en çok konuştuğu isim oldu. 4 sezondur gösterdiği oyunculuk performansıyla ekranda fırtınalar estiren Altınbilek, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun annesi görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumunu yaptı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in annesi...