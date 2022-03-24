24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, izleyicilerin en çok konuştuğu isim oldu. 4 sezondur gösterdiği oyunculuk performansıyla ekranda fırtınalar estiren Altınbilek, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun annesi görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumunu yaptı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in annesi...

Giriş Tarihi: 24.03.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 16:26
  • 1
  • 86
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle 4 sezondur ekranda fırtınalar estiren Hilal Altınbilek izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Altınbilek'in annesi görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 86
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

İşte Hilal Altınbilek ve ünlü isimlerin anneleri...

  • 3
  • 86
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

  • 4
  • 86
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Nesrin Cavadzade ve Feride Cavadzade

  • 5
  • 86
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Buse Varol