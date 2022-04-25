Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! "Disko topuna dönmüş"

Lüks otelde gerçekleşen törende Seda Sayan'ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events'in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.