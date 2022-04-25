25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! "Disko topuna dönmüş"

Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! "Disko topuna dönmüş"

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, dün akşam İstanbul'da gerçekleşen görenle dünyaevine girdi. 7. kez evlenen şarkıcının nikahına yakın arkadaşı Safiye Soyman damga vurdu. Sayan'ın şahidi olan Soyman'ın yıldız detaylı takımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Törende gelin ve damadı sollayan Soyman'a birbirinden komik yorumlar geldi.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 12:24
  • 1
  • 10
Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! Disko topuna dönmüş

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dün akşam evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! Disko topuna dönmüş

Çift, mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleştirdi.

  • 3
  • 10
Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! Disko topuna dönmüş

Lüks otelde gerçekleşen törende Seda Sayan'ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events'in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

  • 4
  • 10
Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! Disko topuna dönmüş

7. kez nikah masasına oturan Sayan'ın düğününe ise hiç beklenmedik bir isim damga vurdu.

  • 5
  • 10
Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! Disko topuna dönmüş

Safiye Soyman, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.