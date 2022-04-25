25 Nisan 2022, Pazartesi
Seda Sayan’ın nikahına Safiye Soyman damga vurdu! "Disko topuna dönmüş"
Seda Sayan ve Çağlar Ökten, dün akşam İstanbul'da gerçekleşen görenle dünyaevine girdi. 7. kez evlenen şarkıcının nikahına yakın arkadaşı Safiye Soyman damga vurdu. Sayan'ın şahidi olan Soyman'ın yıldız detaylı takımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Törende gelin ve damadı sollayan Soyman'a birbirinden komik yorumlar geldi.
Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 12:24
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