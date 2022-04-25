25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! 'Yok artık' diyeceksiniz

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! 'Yok artık' diyeceksiniz

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kemal Sunal'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan İbo ile Güllüşah'ı milyonları ekranlara kilitliyor. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah filminde Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile gerçek sosyal medyayı salladı. Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 12:51
  • 1
  • 79
Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! ’Yok artık’ diyeceksiniz

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları. 1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 79
Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! ’Yok artık’ diyeceksiniz

'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!

  • 3
  • 79
Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! ’Yok artık’ diyeceksiniz

Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.

  • 4
  • 79
Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! ’Yok artık’ diyeceksiniz

Nişantaşı Kız Lisesi'nde okudu, Şişli Koleji'nden mezun oldu. Lisede okurken Tiyatro ile ilgilendi. Liseden sonra Konservatuar Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2 yıl okuduktan sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam kararı alıp İngiltere'ye gitti.

  • 5
  • 79
Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! ’Yok artık’ diyeceksiniz

1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı.