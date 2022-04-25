Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah filmindeki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! 'Yok artık' diyeceksiniz

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kemal Sunal'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan İbo ile Güllüşah'ı milyonları ekranlara kilitliyor. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah filminde Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile gerçek sosyal medyayı salladı. Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.