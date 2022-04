Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu

HER EŞY ÜÇ SANİYEDE OLDU

* Her şey üç saniyede oldu. Her anlattığımda bir daha yaşıyorum… İlk dönemlerde aklımdan sürekli o travma anları geçiyordu, 'her şeyi doğru yapabildim mi' diye kendimi sorguluyordum.