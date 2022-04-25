25 Nisan 2022, Pazartesi
Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu
Hepsi grubuyla şarkıcılığa başlayan ve kariyerine solist olarak devam eden Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Geçirdiği zor günleri yavaş yavaş atlatan şarkıcı, kazadan hemen önce ve sonra neler yaşadıklarını ilk kez anlattı. Gözyaşlarına boğulan Ergül, "Her şey üç saniyede oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:51
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