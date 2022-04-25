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Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu

Hepsi grubuyla şarkıcılığa başlayan ve kariyerine solist olarak devam eden Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Geçirdiği zor günleri yavaş yavaş atlatan şarkıcı, kazadan hemen önce ve sonra neler yaşadıklarını ilk kez anlattı. Gözyaşlarına boğulan Ergül, "Her şey üç saniyede oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:51
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Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi ile Trafik kazası geçirmiş, Erdal Şeyla Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu

Evlilik hazırlığı yaptığı Lafçı'nın ani ölümü ile sarsılan Gülçin Ergül, feci kazayı anlattı.

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Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu

Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

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Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu

İşte Gülçin Ergül'ün açıklamalarından satır başları...

* Bir radyo programı için İstanbul'a gidiyorduk. O gün çok da neşeli bir günümde değildim yolda çok güzel şeyler konuşmuştuk. Onun çok güzel iltifatları vardı. Onlarla avunuyorum. Bana 'ben senin kadar iyi bir insan hayal etmek istesem, seni hayal edemem' demişti. Hedeflerimiz için benden söz istedi.

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Gülçin Ergül sevgilisini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu

HER EŞY ÜÇ SANİYEDE OLDU

* Her şey üç saniyede oldu. Her anlattığımda bir daha yaşıyorum… İlk dönemlerde aklımdan sürekli o travma anları geçiyordu, 'her şeyi doğru yapabildim mi' diye kendimi sorguluyordum.