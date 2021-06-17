17 Haziran 2021, Perşembe
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Seda Sayan’dan yeni tecavüz açıklaması! Mehmet Ali Erbil’le barışmasının ardından geri adım attı
Mehmet Ali Erbil'in yaptığı 'geçmişi kirli' açıklamasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Seda Sayan, Erbil'i evindeki çalışana tecavüz etmekle suçlamıştı. Ünlü şovmenin özür dilemesinin ardından Sayan'dan yeni açıklama geldi. Tecavüzün iftira değil yanlış açıklama olduğunu söyleyen Sayan, geri adım attı.
Giriş Tarihi: 17.06.2021 15:14
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