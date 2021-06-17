Seda Sayan’dan yeni tecavüz açıklaması! Mehmet Ali Erbil’le barışmasının ardından geri adım attı

ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Yanında çalışan kadına tecavüzde bulunmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Seda benim canımdır kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da... Aramıza da kimse giremez, girmesin" diyerek Seda Sayan'la dost olduklarını belirtti.