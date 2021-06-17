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Seda Sayan’dan yeni tecavüz açıklaması! Mehmet Ali Erbil’le barışmasının ardından geri adım attı

Mehmet Ali Erbil'in yaptığı 'geçmişi kirli' açıklamasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Seda Sayan, Erbil'i evindeki çalışana tecavüz etmekle suçlamıştı. Ünlü şovmenin özür dilemesinin ardından Sayan'dan yeni açıklama geldi. Tecavüzün iftira değil yanlış açıklama olduğunu söyleyen Sayan, geri adım attı.

Giriş Tarihi: 17.06.2021 15:14
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Seda Sayan’dan yeni tecavüz açıklaması! Mehmet Ali Erbil’le barışmasının ardından geri adım attı

Bir dönemin iki yakın dostu Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'in arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Seda Sayan’dan yeni tecavüz açıklaması! Mehmet Ali Erbil’le barışmasının ardından geri adım attı

Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü.

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Seda Sayan’dan yeni tecavüz açıklaması! Mehmet Ali Erbil’le barışmasının ardından geri adım attı

İddiayı reddeden Erbil'in özür dilemesinin ardından Seda Sayan'dan da cevap gecikmedi.

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Seda Sayan’dan yeni tecavüz açıklaması! Mehmet Ali Erbil’le barışmasının ardından geri adım attı

ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Yanında çalışan kadına tecavüzde bulunmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Seda benim canımdır kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da... Aramıza da kimse giremez, girmesin" diyerek Seda Sayan'la dost olduklarını belirtti.

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Seda Sayan’dan yeni tecavüz açıklaması! Mehmet Ali Erbil’le barışmasının ardından geri adım attı

Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği Sayan da Instagram hesabından paylaşım yaptı.