Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Partneri Alp Navruz'la uyumu sevilen Turan, gündeme oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Turan, makyajsız haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Ada Masalı'nın güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan'ın o fotoğrafları...