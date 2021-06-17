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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Partneri Alp Navruz'la uyumu sevilen Turan, gündeme oturdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Turan, makyajsız haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Ada Masalı'nın güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan'ın o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 17.06.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 14:40
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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Yaz sezonunda Ada Masalı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Rol arkadaşı Alp Navruz ile uyumu izleyiciler tarafından sevilirken Turan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da izleyiciden tam not aldı.

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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Son dönemin iddialı isimlerinden olan Turan, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi.

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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Güzel oyuncunun makyajsız paylaşımlarına ise beğeni yağdı.

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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan paylaşımıyla hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

İşte Ayça Ayşin Turan ve ünlü isimlerin makyajsız halleri…