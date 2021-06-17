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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çevik, kariyerinde hızla yükseldi. Özel hayatıyla mercek altına alınan İlayda Çevik'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 17.06.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 17:59
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'ya Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Son dönemin en başarılı genç oyuncularından biri olan Çevik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte İlayda Çevik'in sevgilisi…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

İLAYDA ALİŞAN VE SERKAY TÜTÜNCÜ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

GÖRKEM SEVİNDİK VE SEVGİLİSİ KÜBRA SİYAHDEMİR