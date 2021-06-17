Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çevik, kariyerinde hızla yükseldi. Özel hayatıyla mercek altına alınan İlayda Çevik'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in sevgilisi...