Seda Sayan’dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu yorumu: TC’sini iste…
Aşklarıyla geçtiğimiz haftaya damga vuran Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu hakkında Seda Sayan'dan şaşırtan bir yorum geldi. Kameralar karşısına el ele çıkarak aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ilişkisi hakkında Seda Sayan'ın yapacağı açıklama merak ediliyordu. İkisini birbirine çok yakıştırdığını söyleyen ünlü şarkıcı "TC'sini iste sicili temizse nikahı bas" sözleriyle olay oldu. İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüpoğlu ile ilgili sözleri...
Giriş Tarihi: 29.02.2020 17:02Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 17:05