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Seda Sayan’dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu yorumu: TC’sini iste…

Aşklarıyla geçtiğimiz haftaya damga vuran Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu hakkında Seda Sayan'dan şaşırtan bir yorum geldi. Kameralar karşısına el ele çıkarak aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ilişkisi hakkında Seda Sayan'ın yapacağı açıklama merak ediliyordu. İkisini birbirine çok yakıştırdığını söyleyen ünlü şarkıcı "TC'sini iste sicili temizse nikahı bas" sözleriyle olay oldu. İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüpoğlu ile ilgili sözleri...

Giriş Tarihi: 29.02.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 17:05
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Seda Sayan’dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu yorumu: TC’sini iste…

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan magazin olaylarından biri de Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüpoğlu ile sürpriz aşkı olmuştu. Seda Sayan'ın oğlunun yeni ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalar şok etti.

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Seda Sayan’dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu yorumu: TC’sini iste…

'Eser Yenenler Show'a, önceki akşam Seda Sayan konuk oldu. Programın son bölümünde annesine sürpriz yapan Oğulcan Engin, 'Zar Zor' oyununu birlikte oynadı.

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Seda Sayan’dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu yorumu: TC’sini iste…

Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'yla ilgili programda yorum yaptı.

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Seda Sayan’dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu yorumu: TC’sini iste…

Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem, 'Aa ne kadar iyi kız, evlensene' diyorum. Oğulcan ve Ezgi çok yakışıyorlar. Güzel bir kız" açıklamasında bulundu.

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Seda Sayan’dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu yorumu: TC’sini iste…

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ilk olarak 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ilk kez birlikte görüntülenmişti.