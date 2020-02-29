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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner yakaladıkları uyumla sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 18:31
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı yıldız karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in eşi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in eşi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

MELİKE İPEK YALOVA

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

ÇAĞLAR ERTUĞRUL VE SEVGİLİSİ KAYLA MANUKYAN