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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in olaylı kaçışı! Ortalığı birbirine kattı

Seda Sayan sunuculuğunu yaptığı programın solisti Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Paris'e balayına giden ikili, İstanbul'a dönmelerinin ardından gecelerde görüntülendi. Harbiye'de konser çıkışında görüntülenen çiçeği burnunda çift, güvenlik görevlilerini seferber etti. İşte görüntü vermemek için adeta Maçka'yı ayağa kaldıran Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in olaylı kaçışı...

Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:07
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in olaylı kaçışı! Ortalığı birbirine kattı

24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenen Seda Sayan-Çağlar Ökten çifti, önceki akşam Harbiye'deki "Adamlar" konserini dinlemeye gitti.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in olaylı kaçışı! Ortalığı birbirine kattı

Gecenin sonunda kapıda basın mensuplarının beklediğini öğrenen ikili, görüntü vermemek için bütün güvenlik görevlilerini seferber etti.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in olaylı kaçışı! Ortalığı birbirine kattı

KAÇMAK İÇİN 40 DAKİKA BEKLEDİLER

Güvenlikler, tam 40 dakika yoldan taksi çevirebilmek için çabaladı. Bu süreçte Sayan ve Ökten ise kuliste bekledi. Görevliler, daha sonra otoparktan taksiye binemeye çalışan ikiliyi çevreledi.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in olaylı kaçışı! Ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Paris'te balayınız nasıl geçti? Sonrasında da Yunanistan'a gittiniz. Oğlunuz Oğulcan Bey de nikahınıza katılmadı. Sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?" sorularını yanıtsız bırakarak, uzaklaştı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in olaylı kaçışı! Ortalığı birbirine kattı

Trafik ışıklarında tekrar görüntülenen çift, birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı. Suskunluklarını korumaya devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten, ardından objektiflere el sallayıp, evlerinin yolunu tuttu.