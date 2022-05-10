Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in olaylı kaçışı! Ortalığı birbirine kattı

Seda Sayan sunuculuğunu yaptığı programın solisti Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Paris'e balayına giden ikili, İstanbul'a dönmelerinin ardından gecelerde görüntülendi. Harbiye'de konser çıkışında görüntülenen çiçeği burnunda çift, güvenlik görevlilerini seferber etti. İşte görüntü vermemek için adeta Maçka'yı ayağa kaldıran Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in olaylı kaçışı...