Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi

"Karşımda çok güzel bir meslektaşım ve çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse ve ne öfkelendirdiyse bir şeyler paylaşmış. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişkiler yaşıyoruz. Yürütemedik, olmadı."