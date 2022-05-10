10 Mayıs 2022, Salı
Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İrem Derici ve Cem Belevi, bir kez daha ihanet nedeniyle ayrıldı. Derici, ikinci bir şans verdiği popçu tarafından yine aldatıldı. Belevi'nin Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. İhaneti öğrenen Derici'den zehir zemberek paylaşım gelirken Belevi'den ihanet iddialarına ilk yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:31
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