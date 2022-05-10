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Haberler Galeri Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi

Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İrem Derici ve Cem Belevi, bir kez daha ihanet nedeniyle ayrıldı. Derici, ikinci bir şans verdiği popçu tarafından yine aldatıldı. Belevi'nin Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. İhaneti öğrenen Derici'den zehir zemberek paylaşım gelirken Belevi'den ihanet iddialarına ilk yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:31
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Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi

İlişkileri bir dargın bir barışık giden İrem Derici ve Cem Belevi yine ihanet sebebiyle ayrıldılar. Yaşanan gelişme ile ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ileri sürüldü.

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Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi

Basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yapan Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi.

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Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi

"BEN ADAM GİBİ SEVEN BİRİYİM"

Dün akşam bir mekanda sahne alan Cem Belevi, biten ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullandı:

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Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi

"Karşımda çok güzel bir meslektaşım ve çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse ve ne öfkelendirdiyse bir şeyler paylaşmış. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişkiler yaşıyoruz. Yürütemedik, olmadı."

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Cem Belevi sessizliğini bozdu! İrem Derici’yi aldattığı iddialarına cevap verdi

"Ben aşk şarkıları yazan aşkını da dolu dolu yaşayan, hisleriyle de hareket eden bir adamım. Adam gibi de seven bir adamım. Asla da aldatma cümlelerini kabul etmiyorum."