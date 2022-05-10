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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı gözlerden uzak büyümüştü! Zübeyde Melek Akkaş yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş, film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, birlikteliklerini 1983 yılında sonlandırmıştı. İkilinin bu ilişkiden olan kızları ise yıllar sonra ortaya çıktı. Kardeşlerinin aksine gözlerden uzak büyüyen Melek Zübeyde Akkaş'ın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:23
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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı gözlerden uzak büyümüştü! Zübeyde Melek Akkaş yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı.

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı gözlerden uzak büyümüştü! Zübeyde Melek Akkaş yıllar sonra ortaya çıktı

Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te noktalamıştı. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı gözlerden uzak büyümüştü! Zübeyde Melek Akkaş yıllar sonra ortaya çıktı

PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU SAVAŞ ZAFER

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı gözlerden uzak büyümüştü! Zübeyde Melek Akkaş yıllar sonra ortaya çıktı
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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı gözlerden uzak büyümüştü! Zübeyde Melek Akkaş yıllar sonra ortaya çıktı