25 Nisan 2022, Pazartesi
Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Balayı detayları belli oldu
Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturdu. Bir süredir vokalisti Çağlar Ökten ile birliktelik yaşayan Sayan, dün akşam Swiss Otel The Bosphourus'da evlendi. Çift Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Çiftin balayı detayları da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.04.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 08:53
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