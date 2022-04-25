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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Balayı detayları belli oldu

Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturdu. Bir süredir vokalisti Çağlar Ökten ile birliktelik yaşayan Sayan, dün akşam Swiss Otel The Bosphourus'da evlendi. Çift Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Çiftin balayı detayları da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 08:53
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Balayı detayları belli oldu

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun kıydığı nikahla hayatlarını birleştirdi.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Balayı detayları belli oldu

Çiftin Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Balayı detayları belli oldu

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events'in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Balayı detayları belli oldu

BALAYI PARİS'TE

Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Balayı detayları belli oldu

YEDİ KEZ EVLENDİ

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünyaevine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.