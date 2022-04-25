Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Balayı detayları belli oldu

Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturdu. Bir süredir vokalisti Çağlar Ökten ile birliktelik yaşayan Sayan, dün akşam Swiss Otel The Bosphourus'da evlendi. Çift Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Çiftin balayı detayları da ortaya çıktı.