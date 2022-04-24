24 Nisan 2022, Pazar
Yargı dizisinin Çınar'ı herkesi şaşırttı! Arda Anarat'ın sevgilisi bakın kim çıktı
Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak ile paylaştığı Yargı dizisinde evin sorunlu çocuğu Çınar karakterini canlandıran Arda Anarat'ın kız arkadaşını gören hayran kaldı. Yargı dizisinde belaların başından eksik olmadığı Çınar'ın özel hayatını mercek altına alan hayranları genç oyuncunun sevgilisini merak etti. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 09:47
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