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Yargı dizisinin Çınar'ı herkesi şaşırttı! Arda Anarat'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak ile paylaştığı Yargı dizisinde evin sorunlu çocuğu Çınar karakterini canlandıran Arda Anarat'ın kız arkadaşını gören hayran kaldı. Yargı dizisinde belaların başından eksik olmadığı Çınar'ın özel hayatını mercek altına alan hayranları genç oyuncunun sevgilisini merak etti. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 09:47
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Yargı dizisinin Çınar’ı herkesi şaşırttı! Arda Anarat’ın sevgilisi bakın kim çıktı

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat ve Mehmet Yılmaz Ak'ın oynadığı Yargı dizisinde evin sorunlu çocuğu Çınar karakterini canlandıran Arda Anarat'ın kız arkadaşını gören hayran kaldı.

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Yargı dizisinin Çınar’ı herkesi şaşırttı! Arda Anarat’ın sevgilisi bakın kim çıktı

Çınar, Ilgaz'ın kardeşidir. Evin sorunlu çocuğudur. Bir üniversitenin kantininde çalışmaktadır. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılanmıştır.

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Yargı dizisinin Çınar’ı herkesi şaşırttı! Arda Anarat’ın sevgilisi bakın kim çıktı

Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin'le aralarında hep sorunlu bir ilişki vardır. Ağabeyi Ilgaz'ın kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne'dir.

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Yargı dizisinin Çınar’ı herkesi şaşırttı! Arda Anarat’ın sevgilisi bakın kim çıktı

Yargı dizisinde belaların başından eksik olmadığı Çınar'ın özel hayatını mercek altına alan hayranları genç oyuncunun sevgilisini merak etti. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Yargı dizisinin Çınar’ı herkesi şaşırttı! Arda Anarat’ın sevgilisi bakın kim çıktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK