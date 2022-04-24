Yargı dizisinin Çınar’ı herkesi şaşırttı! Arda Anarat’ın sevgilisi bakın kim çıktı

Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin'le aralarında hep sorunlu bir ilişki vardır. Ağabeyi Ilgaz'ın kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne'dir.