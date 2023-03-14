Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Canlı yayında sessizliğini bozdu: Olsun…

Seda Sayan 10 ay önce Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlendiği için Ökten için "Hayatımın en doğru kararı" diyen şarkıcı hakkında şaşırtan bir iddia gündeme gelmişti. Bir süredir herhangi bir paylaşımda bulunmayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in boşanacağı ileri sürülmüştü. İddialar karşısında sessizliğini koruyan Seda Sayan'dan ilk açıklama geldi.