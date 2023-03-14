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Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Canlı yayında sessizliğini bozdu: Olsun…

Seda Sayan 10 ay önce Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlendiği için Ökten için "Hayatımın en doğru kararı" diyen şarkıcı hakkında şaşırtan bir iddia gündeme gelmişti. Bir süredir herhangi bir paylaşımda bulunmayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in boşanacağı ileri sürülmüştü. İddialar karşısında sessizliğini koruyan Seda Sayan'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:39
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Canlı yayında sessizliğini bozdu: Olsun…

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Seda Sayan geçtiğimiz nisan ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Canlı yayında sessizliğini bozdu: Olsun…

Sosyal medyadan sık sık romantik paylaşımlarda bulunan çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Konu hakkında açıklama niteliğinde sözler Seda Sayan'dan geldi.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Canlı yayında sessizliğini bozdu: Olsun…

Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren ve "Hayatımın en doğru kararı" diyen Sayan'ın boşanacağı iddia edilmişti.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Canlı yayında sessizliğini bozdu: Olsun…

Bir süredir birbirleriyle ilgili paylaşım yapmayan Ökten ve Sayan'ın aralarının açık olduğu öne sürülmüştü.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Canlı yayında sessizliğini bozdu: Olsun…

Konuya dair ilk sözler Seda Sayan'dan sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında geldi.