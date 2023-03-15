Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi! “Kaza değil cinayet” demişti ilk raundu kazandı

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy geçtiğimiz aralık ayında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. "Kaza değil cinayet. O sürücünün peşini bırakmayacağım" diyen Ulusoy hukuk mücadelesinde ilk raundu kazandı. Cuma günü görülen duruşmada Haydar Ulusoy'un kusursuz, ona çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.