15 Mart 2023, Çarşamba
Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi! “Kaza değil cinayet” demişti ilk raundu kazandı
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy geçtiğimiz aralık ayında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. "Kaza değil cinayet. O sürücünün peşini bırakmayacağım" diyen Ulusoy hukuk mücadelesinde ilk raundu kazandı. Cuma günü görülen duruşmada Haydar Ulusoy'un kusursuz, ona çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:09
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8