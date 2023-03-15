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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi! “Kaza değil cinayet” demişti ilk raundu kazandı

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy geçtiğimiz aralık ayında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. "Kaza değil cinayet. O sürücünün peşini bırakmayacağım" diyen Ulusoy hukuk mücadelesinde ilk raundu kazandı. Cuma günü görülen duruşmada Haydar Ulusoy'un kusursuz, ona çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:09
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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi! “Kaza değil cinayet” demişti ilk raundu kazandı

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi! “Kaza değil cinayet” demişti ilk raundu kazandı

Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy, "kaza değil, cinayet" diyerek isyan etmişti.

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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi! “Kaza değil cinayet” demişti ilk raundu kazandı

Devamında da, sürücünün yargılandığı dava dosyasının delil toplanmadan bilirkişiye gönderdiğini iddia edip "bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi! “Kaza değil cinayet” demişti ilk raundu kazandı

Dediği gibi işin peşini bırakmadı ve hukuk mücadelesinde ilk raundu kazandı.

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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi! “Kaza değil cinayet” demişti ilk raundu kazandı

Cuma günü yapılan duruşmada, toplanan delillerden sonra bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu ve Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.