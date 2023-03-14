14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan herkesi solladı! Starmetrede ilk sıraya yerleşti

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan herkesi solladı! Starmetrede ilk sıraya yerleşti

Ateş Kuşları dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren İlayda Alişan kariyerindeki yükselişini de sürdürüyor. Peş peşe reklam anlaşmaları imzalayan güzel oyuncu kozmetik markasıyla olan anlaşmasını da 1 yıl daha uzattı. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez oyuncularından olan Alişan, IMDb Starmetre listesinde bu hafta tüm dünyada 11M+ kişi arasında 817. oldu ve Türk oyuncular listesinde 1. sırada yer aldı.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:19
  • 1
  • 118
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan herkesi solladı! Starmetrede ilk sıraya yerleşti

Ekranların aranılan yüzlerinden olan güzel oyuncu İlayda Alişan, reklam anlaşmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 118
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan herkesi solladı! Starmetrede ilk sıraya yerleşti

Bir spor markası ile anlaşma imzalayan İlayda Alişan, yüzü olduğu kozmetik firması ile olan anlaşmasını da 1 yıl daha uzattı.

  • 3
  • 118
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan herkesi solladı! Starmetrede ilk sıraya yerleşti

Alişan, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. İlayda Alişan, şimdilerde ATV'de ekrana getirilen Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Gülayşe karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

  • 4
  • 118
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan herkesi solladı! Starmetrede ilk sıraya yerleşti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlayda Alişan peş peşe reklam anlaşmaları imzalıyor.

  • 5
  • 118
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan herkesi solladı! Starmetrede ilk sıraya yerleşti

Ünlü spor malzemeleri tedarikçi firmasının bünyesine eklediği markanın yüzü olan Alişan, bir reklam anlaşması daha yaptı.