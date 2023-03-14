Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan herkesi solladı! Starmetrede ilk sıraya yerleşti

Ateş Kuşları dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren İlayda Alişan kariyerindeki yükselişini de sürdürüyor. Peş peşe reklam anlaşmaları imzalayan güzel oyuncu kozmetik markasıyla olan anlaşmasını da 1 yıl daha uzattı. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez oyuncularından olan Alişan, IMDb Starmetre listesinde bu hafta tüm dünyada 11M+ kişi arasında 817. oldu ve Türk oyuncular listesinde 1. sırada yer aldı.