Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında kriz çıktı! Aralarının neden açıldığı belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda 7. kez nikah masasına oturan Seda Sayan Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Evlilikleriyle gündemden düşmeyen ikilinin arasına kara kedi girdi. Önceki akşam sahne alan Ökten'i dinlemeye giden Seda Sayan, gecenin sonunda mekandan çıkarken eşiyle mesafeli bir şekilde yürüdü. Birlikte fotoğraf vermek istemeyen çift ile ilgili son dedikodular yine magazin gündemini sarstı. İşte ikilinin bozuşma nedeni....

Giriş Tarihi: 16.05.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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