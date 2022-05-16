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Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında kriz çıktı! Aralarının neden açıldığı belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda 7. kez nikah masasına oturan Seda Sayan Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Evlilikleriyle gündemden düşmeyen ikilinin arasına kara kedi girdi. Önceki akşam sahne alan Ökten'i dinlemeye giden Seda Sayan, gecenin sonunda mekandan çıkarken eşiyle mesafeli bir şekilde yürüdü. Birlikte fotoğraf vermek istemeyen çift ile ilgili son dedikodular yine magazin gündemini sarstı. İşte ikilinin bozuşma nedeni....

Giriş Tarihi: 16.05.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 14:10
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Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında kriz çıktı! Aralarının neden açıldığı belli oldu

24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan, önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı. Ökten, sahnede şarkılarını söylerken masadan kalkarak sahneye çıkan Sayan, eşine şarkılarında eşlik etti.

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Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında kriz çıktı! Aralarının neden açıldığı belli oldu

EŞİYLE MESAFELİ

Gecenin sonunda Seda Sayan, mekandan çıkarken eşiyle mesafeli bir şekilde yürüdü. Çağlar Ökten ile birlikte fotoğraf vermek istemediğini ifade eden ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bıraktı.

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Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında kriz çıktı! Aralarının neden açıldığı belli oldu

Ardından kapıda kendisini bekleyen aracına yönelen Sayan, hızla oradan uzaklaştı. Görüntüler sonrası Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin arasının bozulduğu iddia edildi.

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Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında kriz çıktı! Aralarının neden açıldığı belli oldu

Günler sonra ikilinin arasının bozuk olmasının sebebi ortaya çıktı.

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Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında kriz çıktı! Aralarının neden açıldığı belli oldu

İkilinin arasının bozulmasının sebebi Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin olduğu ortaya çıktı.