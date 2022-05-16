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Haberler Galeri Hakim’in yıldızı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Hakim’in yıldızı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Hakim dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle yeniden ekrana gelen Ebru Özkan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla göz dolduran Özkan'ın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Hakim'in yıldızı Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 16.05.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 15:52
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Hakim’in yıldızı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Hakim dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Ebru Özkan, ilk bölümden izleyiciyi kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Özkan'ın özel hayatı yakın takibe alındı.

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Hakim’in yıldızı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Güzel oyuncunun meslektaşıyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Ebru Özkan başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Hakim’in yıldızı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK

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Hakim’in yıldızı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK'IN SEVGİLİSİ BERFE SANCAK

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Hakim’in yıldızı Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı