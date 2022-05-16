Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi…

Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız" diyen oyuncu çiftin kısa süre sonra bir kızları daha olacağı ortaya çıkmıştı.