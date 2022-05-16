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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi…
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan müjdeli haber geldi. İlk çocuklarını 2020 yılında kucağına alan ünlü çiftin ikinci çocukları dünyaya geldi. Sinem Kobal'ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk çocuklarına Lalin adını koyan çiftin bebekerine verdikleri isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 12:15Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 13:24