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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi…

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan müjdeli haber geldi. İlk çocuklarını 2020 yılında kucağına alan ünlü çiftin ikinci çocukları dünyaya geldi. Sinem Kobal'ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk çocuklarına Lalin adını koyan çiftin bebekerine verdikleri isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.05.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 13:24
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi…

Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına 'Lalin' adını vermişti.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi…

Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız" diyen oyuncu çiftin kısa süre sonra bir kızları daha olacağı ortaya çıkmıştı.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi…

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi…

Sinem Kobal'ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi…

ADI LEYLA OLDU

Çift dünyaya gelen kızlarına Leyla adını verdi. İlk kızlarının ismi ise Lalin.