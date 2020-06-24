Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki: Birbirimizi sevmeliyiz

ABD'de George Floyd'un polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülmesi sonrası başlayan protestolar sürerken, bir tepki de soul rock şarkıcısı Della Miles'den geldi. Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Miles, "ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi.