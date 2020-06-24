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Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki: Birbirimizi sevmeliyiz

ABD'de George Floyd'un polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülmesi sonrası başlayan protestolar sürerken, bir tepki de soul rock şarkıcısı Della Miles'den geldi. Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Miles, "ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi.

Giriş Tarihi: 24.06.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 13:26
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Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki: Birbirimizi sevmeliyiz

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi ABD vatandaşı George Floyd için protestolar devam ederken bir tepki de dünyaca ünlü ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles'dan geldi.

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Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki: Birbirimizi sevmeliyiz

Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan sanatçı Della Miles, kendisi gibi Teksas eyaleti Houston şehrinden olan siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

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Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki: Birbirimizi sevmeliyiz

Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Miles, "Farklı ırklardan olan tüm ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi.

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Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki: Birbirimizi sevmeliyiz

ABD'de 1800'lü yılların sonlarına doğru faaliyete geçen ve beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı nefret grubu Ku Klux Klan'ın artık ABD polisi olduğunu savunan Miles, "Yeni bir üniforma giyiyorlar ama aynı davranışları sergiliyorlar. Neden böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü onlar Ku Klux Klan grubu gibi siyah adamları öldürüyor genç siyah kadınları eziyor. Çocuklarınızı bu duruma karşı hazırlayın, bilgilendirin" diye konuştu.

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Della Miles’ten George Floyd cinayetine tepki: Birbirimizi sevmeliyiz

Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketini sonuna kadar desteklediğinin altını çizen Miles, şöyle devam etti: