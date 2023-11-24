Seda Sayan genç görünmek için sınır tanımadı! Bakın yüzüne ne enjekte ettirdi

Estetik yaptırmak için sık sık ameliyat masasına yatan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evliliği sonrası operasyonlarına hız vermişti. Fransız askısı, dudak liftingi ve Barbie bebek uygulaması gibi pek çok işlem yaptıran şarkıcı, güzellik ve genç görünmek için sınır tanımadı. Bu kez yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi. İşte detaylar...