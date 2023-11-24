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Seda Sayan genç görünmek için sınır tanımadı! Bakın yüzüne ne enjekte ettirdi

Estetik yaptırmak için sık sık ameliyat masasına yatan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evliliği sonrası operasyonlarına hız vermişti. Fransız askısı, dudak liftingi ve Barbie bebek uygulaması gibi pek çok işlem yaptıran şarkıcı, güzellik ve genç görünmek için sınır tanımadı. Bu kez yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:59
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Seda Sayan genç görünmek için sınır tanımadı! Bakın yüzüne ne enjekte ettirdi

Seda Sayan evliliği dışında yaptırdığı estetik operasyonlarla da magazin gündeminden düşmüyor.

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Seda Sayan genç görünmek için sınır tanımadı! Bakın yüzüne ne enjekte ettirdi

'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

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Seda Sayan genç görünmek için sınır tanımadı! Bakın yüzüne ne enjekte ettirdi

Geçtiğimiz aylarda ise bacakları için estetik operasyon geçirmişti.

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Seda Sayan genç görünmek için sınır tanımadı! Bakın yüzüne ne enjekte ettirdi

Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, 'Barbie Bebek' uygulaması yaptırmıştı.

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Seda Sayan genç görünmek için sınır tanımadı! Bakın yüzüne ne enjekte ettirdi

SÜNNET DERİSİ ENJEKTE ETTİRDİ

Güzellik ve genç görünmek için sınır tanımayan şarkıcı son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.