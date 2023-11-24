24 Kasım 2023, Cuma
Seda Sayan genç görünmek için sınır tanımadı! Bakın yüzüne ne enjekte ettirdi
Estetik yaptırmak için sık sık ameliyat masasına yatan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evliliği sonrası operasyonlarına hız vermişti. Fransız askısı, dudak liftingi ve Barbie bebek uygulaması gibi pek çok işlem yaptıran şarkıcı, güzellik ve genç görünmek için sınır tanımadı. Bu kez yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:59
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