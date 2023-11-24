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Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! Ekrana damga vuracak

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olan 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu. Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte oyuncu kadrosu ve konusu...

Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:20
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Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! Ekrana damga vuracak

ATV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu. Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! Ekrana damga vuracak

BEYOĞLU AİLESİNDE TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK!

Yayınlanan yeni fragmanıyla merak konusu olan Altın Kafes'te izleyiciler Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatına konuk olacak.

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Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! Ekrana damga vuracak

Herkesin farklı sırlar taşıdığı Beyoğlu ailesinde bir yanda güç savaşları yaşanırken diğer yanda Onur ve Zeynep'in kesişen yolları beklenmedik bir aşkın kapısını aralayacak.

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Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! Ekrana damga vuracak

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in kadrosunda yer aldığı 'Altın Kafes' aşk ve entrikayı aynı anda izleyiciler ile buluşturacak.

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Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! Ekrana damga vuracak

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıkacak.