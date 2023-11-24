Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu! Ekrana damga vuracak

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olan 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu. Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte oyuncu kadrosu ve konusu...