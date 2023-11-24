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Cüneyt Arkın’ın çocukları arasında miras savaşı! Ünlü tanıklar dinlendi

84 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın çocukları mirası nedeniyle mahkemelik olmuştu. İlk evliliğinden olan kızı Filiz Canlı, babasının mirasını kendisinden kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve kardeşleri Murat ve Kaan Cüreklibatır'dan şikayetçi olmuştu. Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun ve İlkim Karaca, miras davasında tanık olarak ifade verdi. Hun, "Bizim dönemimizde dört sene çalıştıktan sonra anca ev alabiliyorduk. Cüneyt baskı görecek biri değildi" dedi.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:28
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Cüneyt Arkın’ın çocukları arasında miras savaşı! Ünlü tanıklar dinlendi

1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etmişti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açmıştı. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi.

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Cüneyt Arkın’ın çocukları arasında miras savaşı! Ünlü tanıklar dinlendi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent'te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söyledi.

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Cüneyt Arkın’ın çocukları arasında miras savaşı! Ünlü tanıklar dinlendi

Arkın ayrıca kızına da mirastan payını vereceğini belirtti. Filiz Cüreklibatır'a vadedilen miras payının hiçbir şekilde verilmediği dilekçede anlatıldı.

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Cüneyt Arkın’ın çocukları arasında miras savaşı! Ünlü tanıklar dinlendi

Hürriyet'in haberine göre; Dilekçede, vasiyetname açıldıktan sonra Cüneyt Arkın üzerinde herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmadığı belirtildi:

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Cüneyt Arkın’ın çocukları arasında miras savaşı! Ünlü tanıklar dinlendi

"Levent'teki taşınmazın 3. kişilere satıldığı, bu satışla davalılar adına başkaca taşınmazın satın alındığı görülmüştür. Davalılar adına kayıtlı olan taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını, malların bölüştürülmesini istiyoruz."