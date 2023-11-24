24 Kasım 2023, Cuma
Cüneyt Arkın’ın çocukları arasında miras savaşı! Ünlü tanıklar dinlendi
84 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın çocukları mirası nedeniyle mahkemelik olmuştu. İlk evliliğinden olan kızı Filiz Canlı, babasının mirasını kendisinden kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve kardeşleri Murat ve Kaan Cüreklibatır'dan şikayetçi olmuştu. Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun ve İlkim Karaca, miras davasında tanık olarak ifade verdi. Hun, "Bizim dönemimizde dört sene çalıştıktan sonra anca ev alabiliyorduk. Cüneyt baskı görecek biri değildi" dedi.
Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:28
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