Cüneyt Arkın’ın çocukları arasında miras savaşı! Ünlü tanıklar dinlendi

1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etmişti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açmıştı. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi.