18 Haziran 2022, Cumartesi
Seda Sayan dava açtı! Eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildiriyor
Seda Sayan vokalisti Çağlar Ökten ile sürpriz aşka imza atmış, ikili kısa süre sonra nikah masasına oturmuştu. Sayan Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle 7. kez dünyaevine girerken oğlu Oğulcan Engin mutlu gününde yalnız bırakmıştı. Evliliği sonrası gündeme oturan şarkıcıdan yeni hamle geldi. Evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.
Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 10:34
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