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Seda Sayan dava açtı! Eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildiriyor

Seda Sayan vokalisti Çağlar Ökten ile sürpriz aşka imza atmış, ikili kısa süre sonra nikah masasına oturmuştu. Sayan Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle 7. kez dünyaevine girerken oğlu Oğulcan Engin mutlu gününde yalnız bırakmıştı. Evliliği sonrası gündeme oturan şarkıcıdan yeni hamle geldi. Evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.

Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 10:34
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Seda Sayan dava açtı! Eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor

Çağlar Ökten ile geçtiğimiz ay evlenen Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu.

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Seda Sayan dava açtı! Eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor

Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer Ökten' olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.

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Seda Sayan dava açtı! Eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor

ÇAĞLAR ÖKTEN'İN RIZASI VAR

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten'le Swiss Otel'deki düğünle evlenmişti. Çağlar Ökten ile evlilik birliği devam eden Seda Sayan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızlık soyadını kullanmak için dava açtı.

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Seda Sayan dava açtı! Eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor

Seda Sayan'ın isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer' olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, "Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı 'Gürsaçer Ökten' olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan 'Gürsaçer'i kullanmak istemektedir. Müvekkilin eşi Çağlar Ökten'in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan 'Ökten'in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz. Müvekkilin nüfusta 'Gürsaçer Ökten' olan soyadının düzeltilerek, 'Gürsaçer' olarak kaydedilmesini talep ediyoruz" denildi.

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Seda Sayan dava açtı! Eşi Çağlar Ökten’in soyadını sildiriyor

24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda Asmalımescit'teki bir mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmamış, Ökten sahnede şarkılarını söylerken masadan kalkarak sahneye çıkan Sayan, eşine şarkılarında eşlik etmişti.