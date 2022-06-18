Üç Kız Kardeş’in yıldızı Özgü Kaya’nın 3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Özgü Kaya'dan kötü haber geldi. Son dönemin en başarılı oyuncularından biri olan Kaya'nın kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile olan aşkı sona erdi. Üç yıllık ilişkisinin bitmesi hakkında ilk kez konuşan oyuncudan ihanet iddialarına cevap verdi.