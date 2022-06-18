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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş’in yıldızı Özgü Kaya’nın 3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi

Üç Kız Kardeş’in yıldızı Özgü Kaya’nın 3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Özgü Kaya'dan kötü haber geldi. Son dönemin en başarılı oyuncularından biri olan Kaya'nın kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile olan aşkı sona erdi. Üç yıllık ilişkisinin bitmesi hakkında ilk kez konuşan oyuncudan ihanet iddialarına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 11:11
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Üç Kız Kardeş’in yıldızı Özgü Kaya’nın 3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi

Burak Serdar Şanal ile Özgü Kaya'nın, 2019 yılında yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşmüştü. Sosyal medyada aşklarını ilan eden ikili, uzun bir süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

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Üç Kız Kardeş’in yıldızı Özgü Kaya’nın 3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi

ÖZGÜ KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medyada romantik paylaşımlar yapan Kaya ve Şanal'dan kötü haber geldi. İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. Mandarin Oriental Bosphorus'ta dün akşam düzenlenen Hürriyet Kelebek Yaz Partisi'ne katılan Özgü Kaya, ihanet iddialarına cevap verdi.

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Üç Kız Kardeş’in yıldızı Özgü Kaya’nın 3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi

"BİR DAHA İLİŞKİ OLMAZ"

Burak Serdar Şanal ile ayrılık kararı alan 26 yaşındaki güzel oyuncu, "Çok yorum yapmak istemiyorum. Saygı çerçevesinde ilişkimizi noktaladık. Bir daha ilişki olmaz. İhanet durumları yok. Karşılıklı anlaşarak, dostça bitirdik" açıklamasını yaptı.

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Üç Kız Kardeş’in yıldızı Özgü Kaya’nın 3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi

"EVLİLİK DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Ünlü çift, Kasım 2021'de Bebek'te objektiflere takılmıştı. Sabah erken saatlerde spor yaptıktan sonra soluğu bir kafede alan ikiliden Özgü Kaya, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili sorusuna şaşırtan bir yanıt vermişti.

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Üç Kız Kardeş’in yıldızı Özgü Kaya’nın 3 yıllık ilişkisi bitti! İhanet açıklaması geldi

Güzel oyuncu, "Hep evlilik sorusu geliyor. Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor. Yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım. Böyle bir şey asla gündemimizde değil. Olursa da Şanal'la olur" demişti.