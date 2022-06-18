18 Haziran 2022, Cumartesi
Arda Kural hayatını konu alan filmi anlattı: “Acıdan zevk alışın hikayesi…”
2000'li yılların başına damga vuran isimlerden olan Arda Kural, 10 yıl sonra ekranlardan uzak kalmıştı. Yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle zor günler yaşayan oyuncu eski günlerine geri dönmeye başladı. Yeniden setlere dönmeye hazırlanan oyuncu, hayatından kesitler taşıyan film projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:20
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