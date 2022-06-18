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Arda Kural hayatını konu alan filmi anlattı: “Acıdan zevk alışın hikayesi…”

2000'li yılların başına damga vuran isimlerden olan Arda Kural, 10 yıl sonra ekranlardan uzak kalmıştı. Yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle zor günler yaşayan oyuncu eski günlerine geri dönmeye başladı. Yeniden setlere dönmeye hazırlanan oyuncu, hayatından kesitler taşıyan film projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:20
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Arda Kural hayatını konu alan filmi anlattı: “Acıdan zevk alışın hikayesi…”

2000'li yılların başında 'Yerli Leonardio DiCaprio' lakabıyla tanınan, Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre mesleğinden uzak kalan Arda Kural, "Hayatından kesitler taşıyor" dediği bir filmle oyunculuğa dönüyor.

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Arda Kural hayatını konu alan filmi anlattı: “Acıdan zevk alışın hikayesi…”

Milliyet'in haberine göre; Ekim ayında seyirciyle buluşacak olan 'Yıldızlara Bak' adlı filmle yeniden setlere dönme hazırlıkları yapan Arda Kural, "Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum" dedi.

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Arda Kural hayatını konu alan filmi anlattı: “Acıdan zevk alışın hikayesi…”

"ACIDAN ZEVK ALIŞIN ÖĞRETTİKLERİNİ YAŞAMAYI SEVİYORUM"

Kariyerine ara verdikten sonra başka bir hayat yaşamaya başladığını belirten oyuncu, "Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum..."

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Arda Kural hayatını konu alan filmi anlattı: “Acıdan zevk alışın hikayesi…”

"Bu film de bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor" dedi."

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Arda Kural hayatını konu alan filmi anlattı: “Acıdan zevk alışın hikayesi…”

Filmde Arda Kural'a eşlik eden Öykü Gemici, "Arda'nın gözlerinin içindeki o ışık bile bana en iyisini yapmak için güç veriyor" açıklamasını yaptı.