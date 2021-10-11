11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gülben Ergen’den Demet Akalın’a ‘şaka’ tepkisi! ‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?’

Gülben Ergen’den Demet Akalın’a ‘şaka’ tepkisi! ‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?’

Muğla'da konser veren Demet Akalın, sahnede yaptığı konuşmada Gülben Ergen'i hedef aldı. "Antalya'da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum" ifadeleri kullanan şarkıcıya Ergen'den yanıt gecikmedi. Gönderisine Demet Akalın'ı etiketleyen Ergen, "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi?" dedi.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 14:13
  • 1
  • 7
Gülben Ergen’den Demet Akalın’a ‘şaka’ tepkisi! ‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?’

Önceki gün Bodrum konserinde sevenleriyle buluşan Demet Akalın'ın yaptığı açıklama gündem olmuş, Gülben Ergen hayranlarının ise tepkisini çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Gülben Ergen’den Demet Akalın’a ‘şaka’ tepkisi! ‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?’

Yakın zamanda hayata geçireceği projesini anlatan 49 yaşındaki popçu, "Bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla" demişti. Ergen'den yanıt gecikmedi.

  • 3
  • 7
Gülben Ergen’den Demet Akalın’a ‘şaka’ tepkisi! ‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?’

"ŞAKA İKİ KİŞİNİN AYNI ANDA GÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM DEĞİL Mİ?"

Demet Akalın, sosyal medyada bir magazin hesabının yayınladığı, "Demet Akalın, Gülben Ergen'i diline dolamış. Demo şaka yapmıştır. Sizce?" mesajına yorum yazdı.

  • 4
  • 7
Gülben Ergen’den Demet Akalın’a ‘şaka’ tepkisi! ‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?’

Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımın altına "Herhalde şaka" yorumunda bulundu. Gülben Ergen ise Akalın'ın 'şaka' savunmasına dikkat çeken bir cevap verdi.

  • 5
  • 7
Gülben Ergen’den Demet Akalın’a ‘şaka’ tepkisi! ‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?’

Gönderisine Demet'i etiketleyen Ergen, "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen" ifadelerini kullandı.