Gülben Ergen’den Demet Akalın’a ‘şaka’ tepkisi! ‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?’

Muğla'da konser veren Demet Akalın, sahnede yaptığı konuşmada Gülben Ergen'i hedef aldı. "Antalya'da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum" ifadeleri kullanan şarkıcıya Ergen'den yanıt gecikmedi. Gönderisine Demet Akalın'ı etiketleyen Ergen, "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi?" dedi.