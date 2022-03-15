15 Mart 2022, Salı
Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi
Yedinci kez evlenecek olan Seda Sayan hazırlıklara başladı! Bir süredir birlikte çalıştığı Çağlar Ökten ile aşk yaşayan Seda Sayan 14 Şubat'ta sahnede evlilik teklifi almış ve 'Evet' demişti. Dün sunuculuğunu yaptığı programda aşkını ilan eden şarkıcı, bugün ise düğün tarihlerini açıkladı. Nikah tarihini öne çektiklerini belirten Sayan'dan evlilik sözleşmesi itirafı geldi.
Giriş Tarihi: 15.03.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 12:29
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