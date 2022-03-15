Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi

"Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda, yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden 'Sonsuza dek evet' dedim."