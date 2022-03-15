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Haberler Galeri Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi

Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi

Yedinci kez evlenecek olan Seda Sayan hazırlıklara başladı! Bir süredir birlikte çalıştığı Çağlar Ökten ile aşk yaşayan Seda Sayan 14 Şubat'ta sahnede evlilik teklifi almış ve 'Evet' demişti. Dün sunuculuğunu yaptığı programda aşkını ilan eden şarkıcı, bugün ise düğün tarihlerini açıkladı. Nikah tarihini öne çektiklerini belirten Sayan'dan evlilik sözleşmesi itirafı geldi.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 12:29
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Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi

Seda Sayan, sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğrulamıştı. Evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlatan 59 yaşındaki şarkıcı, nikah tarihini de ilk kez açıkladı.

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Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi

"İNŞALLAH SONUSUZA DEK EVET"

Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz" demişti.

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Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi

"EVLİLİK İÇİN ÇAĞLAR'I İKNA ETTİM"

14 Mart'ta yayınlanan programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan, bugün de düğünüyle ilgili merak edilenleri anlattı.

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Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi

'2. Sayfa' canlı yayınına telefonla bağlanan ünlü şarkıcı, "Siz sinyali kaçırdınız. Bana 'aşk defterini kapadınız mı?' diye sordular. Ben de 'Kim, neden? 2022'den büyük sürpriz bekliyorum' dedim. Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim."

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Seda Sayan Çağlar Ökten ile düğün tarihini açıkladı! Evlilik sözleşmesi itirafı geldi

"Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda, yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden 'Sonsuza dek evet' dedim."