Çaycı Hüseyin lakabıyla tanınan Alpaslan Özmol mavi tik almak isterken dolandırıldı! ‘Şikayetçiyim’

'2 BİN 500 LİRA DAHA VERİRSEN HESABINI GERİ VERİRİM'

Alparslan Özmol Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadesinde "Ben sanığa banka üzerinden bin lira para gönderdim. Söz konusu parayı hesabıma mavi tik alınmasına ilişkin vermiştim. Sonrasında şahıs bana '2 bin 500 lira daha verirsen hesabını geri veririm' dedi. Ben şahsın art niyetli olduğunu anladım ve iletişimi kestim. Sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.