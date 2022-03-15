15 Mart 2022, Salı
Çaycı Hüseyin lakabıyla tanınan Alpaslan Özmol mavi tik almak isterken dolandırıldı! ‘Şikayetçiyim’
'Çocuklar Duymasın' dizisinin sempatik oyuncusu 'Çaycı Hüseyin' olarak tanınan Alpaslan Özmol, mavi tik almak isterken dolandırıldığını ve hesabının çalındığını öne sürerek mahkemenin yolunu tuttu. Hesabını geri alamayan oyuncunun davacı olduğu zanlı İbrahim T. 6 sene hapis talebiyle yargılanıyor. Özmol hakim karşısındaki ifadesinde "Ben mavi tik almak için para göndermiştim. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 15.03.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 11:28
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