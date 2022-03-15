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Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Dinçerler ailesi kız istemeye gidecek

Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, ocak ayında evlenme kararı almıştı. Güzel haberi sosyal medyadan paylaşan çift, düğün hazırlıklarına başladı. Mehmet Dinçerler bu akşam ailesiyle birlikte şarkıcının evine kız istemeye gidecek.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 12:58
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Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Dinçerler ailesi kız istemeye gidecek

Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gidecek.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Dinçerler ailesi kız istemeye gidecek

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Dinçerler ailesi kız istemeye gidecek

YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Dinçerler ailesi kız istemeye gidecek

Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına "Bölümümüz şimdi başlıyor." notunu düştü.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Dinçerler ailesi kız istemeye gidecek

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada çok konuşuldu.