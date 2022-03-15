15 Mart 2022, Salı
Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Dinçerler ailesi kız istemeye gidecek
Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi! Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, ocak ayında evlenme kararı almıştı. Güzel haberi sosyal medyadan paylaşan çift, düğün hazırlıklarına başladı. Mehmet Dinçerler bu akşam ailesiyle birlikte şarkıcının evine kız istemeye gidecek.
Giriş Tarihi: 15.03.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 12:58
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