Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!

"KALBİN YAŞI OLMAZ Kİ"

Erbil, yeni bir açıklama yaparak, "Seda Sayan'ın 7. evliliği hayırlı uğurlu olsun. İnşallah mutlu olur bunu çok hak ediyor. Yaş farkını hiç bir şekilde konu etmemeleri gerekiyor. Kalbin yaşı olmaz ki. Bu bir programlama işi değil. Aşkın yaşı olmaz" dedi.