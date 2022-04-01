Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!
Daha önce 6 defa evlenen ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturmak için kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'evet' demişti. Çıkan evlilik haberlerini onaylayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını Türkiye'ye duyurmuşlardı. Magazin dünyasında ve deprem etkisi yaratan iddialar oldukça konuşuldu. Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" öne sürülmüştü. Sayan'dan da bu iddialara yanıt gecikmedi. Mehmet Ali Erbil, 7'nci defa evlenmeye hazırlanan arkadaşı Seda Sayan'ın bu kararı ile yorumu güldürdü. İşte detaylar…
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