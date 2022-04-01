01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!

Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!

Daha önce 6 defa evlenen ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturmak için kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'evet' demişti. Çıkan evlilik haberlerini onaylayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını Türkiye'ye duyurmuşlardı. Magazin dünyasında ve deprem etkisi yaratan iddialar oldukça konuşuldu. Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" öne sürülmüştü. Sayan'dan da bu iddialara yanıt gecikmedi. Mehmet Ali Erbil, 7'nci defa evlenmeye hazırlanan arkadaşı Seda Sayan'ın bu kararı ile yorumu güldürdü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:42
  • 1
  • 49
Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!

Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan'ın 7. evliliği ile ilgili "Bak 7'nci geldi. Şimdi 7'nciye gidemezsem, kısmet 8'nci nikahına giderim" sözleriyle gündem olan Mehmet Ali Erbil, ünlü şarkıcı ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 49
Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!

"AŞKIN YAŞI OLMAZ"

Bu defa Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in yaş farkına değinen Erbil, "Yaş farkını hiçbir şekilde konu etmemeleri gerekiyor. Kalbin yaşı olmaz ki. Bu bir programlama işi değil. Aşkın yaşı olmaz" dedi.

  • 3
  • 49
Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, bir süredir programında birlikte sahne aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile birliktelik yaşıyordu. Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten'den evlilik teklif aldığını doğrulayan Sayan, 7. kez nikâh masasına oturacak.

  • 4
  • 49
Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!

"7'NCİYE GİDEMEZSEM, KISMET 8'NCİ NİKAHINA GİDERİM"

Mehmet Ali Erbil ise bir muhabirin "Seda Sayan yedinci evliliği yapıyor. Siz 4'te kaldınız. Sizin 5, 6 olacak mı?" sorusuna, "Ona yetişmeme daha çok var. 6'ncıya gidememiştim. '7'nciye kısmet' dedim. Bak 7'nci geldi. Şimdi 7'nciye gidemezsem, kısmet 8'nci nikahına giderim" yanıtını vermiş ve gündem olmuştu.

  • 5
  • 49
Seda Sayan 7. kez evlenecek! Mehmet Ali Erbil’den kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenecek Sayan’a ilk yorum!

"KALBİN YAŞI OLMAZ Kİ"

Erbil, yeni bir açıklama yaparak, "Seda Sayan'ın 7. evliliği hayırlı uğurlu olsun. İnşallah mutlu olur bunu çok hak ediyor. Yaş farkını hiç bir şekilde konu etmemeleri gerekiyor. Kalbin yaşı olmaz ki. Bu bir programlama işi değil. Aşkın yaşı olmaz" dedi.