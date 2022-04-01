Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! İhanet görüntülerinin ardından Ece Binay’dan hamle geldi!

Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk videosu magazin gündemine bomba gibi düştü. Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten bir kız çocukları dünyaya geldi. 52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşkının videosunu gören eşi Ece Binay'ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu öne sürüldü. Genç bir kadınla yakın görüntüleri ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül, olayla alakalı bir açıklama yapmazken avukat eşi Ece Binay harekete geçti. Binay, önce Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya hesabından kaldırdı, ardından da boşanma davası açtı. İşte ihanetin videosu...