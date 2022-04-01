01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! İhanet görüntülerinin ardından Ece Binay’dan hamle geldi!

Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! İhanet görüntülerinin ardından Ece Binay’dan hamle geldi!

Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk videosu magazin gündemine bomba gibi düştü. Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten bir kız çocukları dünyaya geldi. 52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşkının videosunu gören eşi Ece Binay'ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu öne sürüldü. Genç bir kadınla yakın görüntüleri ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül, olayla alakalı bir açıklama yapmazken avukat eşi Ece Binay harekete geçti. Binay, önce Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya hesabından kaldırdı, ardından da boşanma davası açtı. İşte ihanetin videosu...

Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:49
  • 1
  • 19
Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! İhanet görüntülerinin ardından Ece Binay’dan hamle geldi!

Ünlü türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Avukat Ece Binay ile evliyken genç bir kadınla görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bu görüntülerin ardından "Kırmızıgül eşini aldatıyor" iddiası ortalığı karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! İhanet görüntülerinin ardından Ece Binay’dan hamle geldi!

SOYADINI KALDIRDI

Görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi.

  • 3
  • 19
Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! İhanet görüntülerinin ardından Ece Binay’dan hamle geldi!

APAR TOPAR TÜRKİYE'YE GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; Kızının eğitimi için Amerika'da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar döndü.

  • 4
  • 19
Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! İhanet görüntülerinin ardından Ece Binay’dan hamle geldi!

BU HABERLERİN ÇIKMASI BİLE BOŞANMA SEBEBİ"

Hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay'ın yakın çevresine, "Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum" dediği öğrenildi.

  • 5
  • 19
Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! İhanet görüntülerinin ardından Ece Binay’dan hamle geldi!

Kızları olduğu için hassas bir süreç içinde olan ve olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadığı söylenen Binay'ın boşanmanın bir an önce sonuçlanması için çabaladığı söyleniyor.