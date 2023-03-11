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Haberler Galeri Friends'in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim

Friends'in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim

Friends dizisinde canlandırdığı Monica karakteriyle hafızalara kazınan Courteney Cox, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast programında yüzüne yaptırdığı dolgulardan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Genç kalabilmek için birçok estetik yaptırdığını söyleyen Cox, "Yüzüme şimdi asla yapmayacağım işlemler yaparak gerçekten tuhaf göründüğümü hiç fark etmedim" itirafında bulundu.

Giriş Tarihi: 11.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 10:38
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Friends’in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim

'Friends' dizisi ile bir döneme damga vuran 58 yaşındaki aktris Courteney Cox, genç görünme çabaları sırasında yaptırdığı dolgularla ne kadar ileri gittiğini fark edemediğini söyledi. Ünlü isim, 'Gloss Angeles' adlı podcast programına katılarak geçmiş yıllarda görünüşünü korumak için yaşadığı kısır döngüyü anlattı ve yaptırdığı işlemden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

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Friends’in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim

Cox başlangıçta dolgu yaptırdıktan sonra iyi göründüğüne inansa da, çok sonrasına kadar gerçekte ne kadar 'kötü' göründüğünü fark etmediğini paylaştı.

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Friends’in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim

'KENDİNİZE NORMAL GÖRÜNÜYORSUNUZ'

"Aslında henüz gençken yaşlandığımı düşünmek... Bu çok can sıkıcı. Zaman kaybı ve domino etkisi gibi. Kötü göründüğünüzü fark etmiyorsunuz, sonra daha fazlasını yapmaya devam ediyorsunuz çünkü kendinize normal görünüyorsunuz. Aynaya bakıp; 'Hey, iyi görünüyorum' diyorsunuz" şeklinde konuşan Courteney, şu ifadeleri kullandı:

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Friends’in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim

Dışarıdan bakıldığında nasıl göründüğünün farkında değilsiniz. Çok fazla dolgu yapıp sonra bunları aldırmak zorunda kalıyorsunuz, ki Tanrı'ya şükür bunlar çıkarılabilir şeyler; ama sanırım çok fazla hata yaptım. Şanslıyım, bunların çoğunu tersine çevirebildim ve şimdi sadece daha yaşlıyım.

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Friends’in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim

'BUNA İNANAMIYORUM'

Ünlü isim, "Yüzüme çok fazla dolgu yaptırıp, iyi göründüğümü düşündüğüm zamanlardaki fotoğraflarıma bakıyorum ve buna inanamıyorum" itirafında da bulundu.