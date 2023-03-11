Friends’in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim

Dışarıdan bakıldığında nasıl göründüğünün farkında değilsiniz. Çok fazla dolgu yapıp sonra bunları aldırmak zorunda kalıyorsunuz, ki Tanrı'ya şükür bunlar çıkarılabilir şeyler; ama sanırım çok fazla hata yaptım. Şanslıyım, bunların çoğunu tersine çevirebildim ve şimdi sadece daha yaşlıyım.