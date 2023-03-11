11 Mart 2023, Cumartesi
Friends'in yıldızı Courteney Cox’un estetik pişmanlığı: Tuhaf göründüğümü fark edemedim
Friends dizisinde canlandırdığı Monica karakteriyle hafızalara kazınan Courteney Cox, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast programında yüzüne yaptırdığı dolgulardan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Genç kalabilmek için birçok estetik yaptırdığını söyleyen Cox, "Yüzüme şimdi asla yapmayacağım işlemler yaparak gerçekten tuhaf göründüğümü hiç fark etmedim" itirafında bulundu.
Giriş Tarihi: 11.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 10:38
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